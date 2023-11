Hellas Verona, Baroni: “Mi scuso con i tifosi per questa sconfitta”

Marco Baroni, allenatore del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta per 3-1 contro il Monza. “Dal punto di vista psicologico siamo in difficoltà, il lavoro buono fatto durante la settimana non basta più. Devo scusarmi con i tifosi, siamo dispiaciuti per questo risultato. Una prestazione che non mi aspettavo. Il mio futuro? Nel calcio siamo tutti sempre in discussione, in questo momento gli episodi non sono a nostro favore e dovremo cambiare l’atteggiamento per fare meglio”.

Il tecnico gialloblù ha poi concluso: “Sapevamo che l’obiettivo era la salvezza. Siamo partiti molto bene, collezionando poi qualche sconfitta immeritata. Ma in questo momento quello che dobbiamo fare è cercare maggiore fiducia, serenità e determinazione. In partite come quella di oggi la posta in gioco è troppo alta e non puoi permetterti distrazioni come quelle del primo tempo”.