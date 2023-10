Monza, Palladino: “Il Sassuolo vola ma noi siamo pronti”

In vista della gara contro il Sassuolo, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa: “È un Monza con tanti aspetti positivi, ma dobbiamo migliorare a partire dai singoli. Domani incontriamo un Sassuolo che vola, ma la mia squadra è pronta si è allenata molto bene“. Sempre sugli avversari ha poi proseguito: “Il Sassuolo non è solo Berardi, ci sono tante individualità, non concentriamoci solo su Berardi. Papu Gomez è un campione di testa e di gioco, va riconsiderato, messo a posto, verrà convocato e potrebbe fare parte della partita anche perché si è allenato con la squadra. Lui sa giocare al calcio, è un calciatore universale in ogni ruolo, i grandi campioni sanno trovare le soluzioni in campo. Sul fatto che sia arrivato solo ora, è perché noi come rosa eravamo al completo. Con la risoluzione da parte sua del contratto, e infortunio Caprari ci ha fatto affrettare i tempi“.

“Ciurria e Kyriakoupolos? Entrambi hanno fatto bene, sono due giocatori importanti per il Monza“, continua il tecnico dei brianzoli. “La squadra sta molto bene. Ci mancano i due punti con il Lecce, però il campionato è equilibrato, spero che durante l’anno ci vengano resi i punti che ci mancano. Sono contento della nostra crescita, abbiamo 5 punti se paragonati a l’anno scorsa, abbiamo già fatto tre trasferte difficili. Io sono contento della resa dei miei ragazzi“. Palladino si è infine soffermato sulla pericolosità offensiva di Colpani: “Io continuo a stimolarlo ogni giorno, Andrea deve lavorare ancora tanto, gli manca ancora qualcosa, con l’impegno che dimostrerà quest’anno potrà fare il salto in nazionale“.