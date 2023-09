Waalwijk-Ajax interrotta nel finale, scontro shock: preoccupazione per il portiere Vaessen

di Tommaso de Laurentiis 155

La sfida di Eredivisie tra Waalwijk e Ajax è stata interrotta nel finale sul punteggio di 3-2 per i lancieri. Tanta paura per uno scontro di gioco che ha visto cadere rovinosamente a terra il portiere dei padroni di casa Vaessen privo di sensi. Il giocatore è stato subito soccorso dai medici. Sono stati anche usati dei teli per la privacy del calciatore, mentre veniva soccorso. Le squadre sono anche rientrate negli spogliatoi. Il giocatore è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

“La partita è stata definitivamente interrotta. Non appena ne sapremo di più, vi aggiorneremo”, ha scritto l’account ufficiale dei padroni di casa su twitter.

Beste RKC'ers, De wedstrijd is defnitief gestaakt. Zodra we meer weten, komen we bij jullie terug. Bedankt voor nu en een goede reis naar huis.#RKCAJA — RKC Waalwijk (@RKCWAALWIJK) September 30, 2023

De wedstrijd is tijdelijk gestaakt vanwege een ogenschijnlijk ernstige medische situatie. We denken aan je, Etienne ❤️ — AFC Ajax (@AFCAjax) September 30, 2023