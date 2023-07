Juventus, la decisione su Bonucci è stata presa da Allegri. Lunedì il difensore sarà alla Continassa

Leonardo Bonucci non rientra più nei piani della Juventus ed è stato invitato dalla dirigenza bianconera a cercarsi un’altra sistemazione. Questo è quanto emerso nella serata di ieri, con la Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna fornisce maggiori dettagli sulla vicenda. Giuntoli e Manna hanno raggiunto il difensore della Nazionale in vacanza, comunicandogli la decisione presa dal club bianconera, e Bonucci a quanto pare non si aspettava di finire addirittura fuori rosa, completamente escluso dal progetto tecnico in vista della stagione 2023/2024. La decisione è di Massimiliano Allegri, solo la comunicazione è arrivata dai dirigenti. Da lunedì il calciatore sarà in ogni caso alla Continassa come da programma per iniziare gli allenamenti.