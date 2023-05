Monza-Napoli, Petagna: “Contento per il gol, ne avevo bisogno”

Dopo la vittoria del Monza contro il Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN Andrea Petagna, protagonista del match che ha visto il team di Raffaele Palladino prevalere su Spalletti. Petagna ha siglato il gol del 2-0 che ha chiuso la partita. Queste le sue parole a fine match.

Le parole di Petagna: “Sono contento per il gol, era un po’ che non segnavo e ne avevo bisogno. Abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile e vincere contro i campioni d’Italia è stato bellissimo. Volevo dedicare il gol e la vittoria alla mia mamma visto che è anche la sua festa. Siamo un gruppo bellissimo, non abbiamo nulla da perdere, la salvezza è stata raggiunta e ora dobbiamo fare quanti più possibili nelle prossime tre partite“.