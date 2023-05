Presidente Scaroni: “Si cade ma ci si rialza. Io sono sicuro che il Milan si rialzerà”

“Ieri pomeriggio non ero di grande umore. Io ho vissuto in pieno il periodo travagliatissimo del Milan, quando mancavano sempre quattro soldi per iscriverci al campionati. Poi questa meravigliosa cavalcata che ci ha portato allo scudetto alla semifinale di Champions: dal Milan c’era da aspettarselo, io non me lo immaginavo”, esordisce così il Presidente Scaroni alla Milano Football Week.

“C’è una squadra unita e compatta, che ce la mette tutta, nessun obiettivo è precluso. Per questo resto fiducioso, pur dicendovi che siamo al di là delle nostre previsioni. Martedì andrò al derby, sarà uno spettacolo meraviglioso. Abbiamo tanti tifosi in giro per il mondo, tutti vogliono vedere il Milan in champions. Si cade ma ci si rialza. Io sono sicuro che il Milan si rialzerà”, ha concluso.