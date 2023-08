Wolverhampton, ufficiale: risoluzione consensuale con l’allenatore Lopetegui

Scossone in casa Wolverhampton a pochi giorni all’inizio della Premier League. Il club inglese e il tecnico Julen Lopetegui hanno raggiunto un accordo per la separazione. Lo spagnolo, arrivato a novembre 2022, lascia la panchina a causa di “divergenze su alcuni argomenti” che hanno portato le due parti a preferire “una risoluzione amichevole del suo contratto”, ha reso noto la società. Alla base dei contrasti ci sarebbe il mercato estivo, segnato dalla partenza di diversi giocatori come il nazionale portoghese Ruben Neves (Al-Hilal), il britannico Conor Coady (Leicester) e il messicano Raul Jimenez (Fulham), non adeguatamente sostituiti dalla dirigenza. Ancora non è stato comunicato il nome del suo successore, a pochi giorni dall’esordio in campionato, in casa del Manchester United, lunedì 14 agosto.