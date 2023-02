Monza-Milan: “Oggi giocano il mio presente il mio passato, sono emozioni incredibili”

L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra di Monza eMilan: “La mia vita è stata Monza, Milan per 31 anni e ora Monza. È un sogno che si realizza, pensare di affrontare qui il Milan in campionato è incredibile, sia per me che per il presidente. Sono emozioni incredibili. Non so come finirà, non so fare i pronostici. Dico sempre che se si facessero sette partite in sette giorni, con gli stessi giocatori ci sarebbero sette risultati diversi. È bello giocare questa partita, è bello cosa stiamo facendo. È un sogno: pensare che da quando è arrivato Palladino noi abbiamo fatto 28 punti e il Milan 27 è incredibile”.