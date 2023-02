Sampdoria-Bologna 1-2, Orsolini: “Una partita assurda”

Dopo la vittoria arrivata in casa della Sampdoria per 1-2, l’esterno del Bologna Riccardo Orsolini ha così parlato. Ecco le sue parole: “E’ stata una partita per certi versi assurda, in un paio di minuti abbiamo rischiato di andare sotto per due rigori che mi sembravano un po’ dubbi. Ci siamo complicati un po’ la vita ma alla fine siamo stati bravi a conquistare il bottino e vincere così, dopo aver sudato in questo modo è ancora più bello”.

E ancora: “Rigore? Ho detto a Skorupski che è un animale e che ce l’avrebbe fatta vincere lui, è stato così. Sono contento per me e la squadra, ma soprattutto per i tifosi che ci hanno seguito fin qui che vanno ringraziati per tutto il loro sostegno. Obiettivo? Pensiamo ad una gara per volta sapendo che ci possiamo togliere tante soddisfazioni”.