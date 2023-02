Premier League 2022/2023: il Chelsea cade in casa con l’ultima in classifica, City fermato dal Nottingham

Piove sul bagnato per il Chelsea, sconfitto a Stamford Bridge dal Southampton, fanalino di coda della classifica. Successo di misura per gli ospiti, trascinati dal solito Ward-Prowse, che segna sempre su punizione. Nel 24° turno della Premier League 2022/2023, arrivano tre punti importanti che rilanciano i Saints in ottica salvezza e peggiorano la situazione del Chelsea di Potter. Seconda sconfitta di fila dopo quella in Champions contro il Dortmund e quinta partita senza vittorie (peraltro con un solo gol segnato). Nonostante le follie sul mercato nel mese di gennaio, i blues restano al decimo posto, sempre più lontani dalla zona Europa.

Pomeriggio no anche per il Manchester City, fermato sull’1-1 dal Nottingham Forest. Bernardo Silva sblocca la gara al 41′, ma i padroni di casa trovano la rete del pari a 6′ dal 90′ grazie al neo entrato Wood. Sorride dunque l’Arsenal, che allunga a +2 sulla squadra di Guardiola con una partita in meno. Sconfitta a sorpresa per il Brighton di De Zerbi, che domina il Fulham ma viene sorpreso all’88’ dal gol di Solomon, mentre il Brentford acciuffa nel finale il Crystal Palace con Janelt che risponde a Eze. Infine, in chiave salvezza, importanti successi di misura da parte di Everton e Bournemouth rispettivamente contro Leeds e Wolves.