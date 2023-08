Monza-Milan, Leao: “Un onore giocare questa partita. La società sta facendo un gran lavoro”

“Con il presidente Berlusconi il Milan ha vinto tanto, è bello aver portato il trofeo a Milano che è casa sua. E’ stato un onore aver potuto giocare questa partita”. Così Rafael Leao commenta il successo dei rossoneri nel Trofeo Silvio Berlusconi ai rigori in quel di Monza contro la squadra di Palladino. Un Leao che si presenta ai nastri di partenza di questa nuova stagione con la maglia numero 10: “E’ un numero importante, sono qui da ormai quattro anni e sento la fiducia di tutti. Voglio continuare a fare bene”. Un Milan che ha cambiato tanto in questa estate: “La società sta facendo un grande lavoro, sono arrivati grandi giocatori. Siamo una squadra più compatta e forte in tutti i ruoli. Pensando una partita alla volta dobbiamo partire e fare una buona stagione”.