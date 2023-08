Monza-Milan, Pioli: “Tenuto bene il campo, ma dobbiamo concretizzare”

“Abbiamo tenuto bene il campo, ma dobbiamo concretizzare meglio. Queste ultime amichevoli ci permetteranno di arrivare alle partite con un miglior livello fisico. Ci sono sette squadre che partono con l’idea di poter vincere o arrivare tra le prime quattro, ma non dobbiamo stravolgere il percorso che abbiamo fatto. Per essere protagonisti in Italia e in Europa, il livello deve essere alto. Sono arrivati giocatori forti, giovani, ma che hanno esperienza. C’è una buona base per giocare il calcio che piace a noi. Poi vedremo cosa ci dirà la stagione, iniziare bene il campionato è il nostro obiettivo”. Lo ha detto ai microfoni di Mediaset il tecnico del Milan, Stefano Pioli dopo la vittoria ai calci di rigore contro il Monza dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. “Con l’arrivo di Musah, siamo completi a centrocampo, sono contento dei giocatori che ho. Abbiamo giocatori molto duttili, mi piace il modo in cui i ragazzi nuovi si stanno inserendo. Ma ci sono ancora cose su cui dobbiamo lavorare. Quando avrò i calciatori al top della condizione, potremo giocare anche con Pulisic dietro la punta. L’importante è avere giocatori intelligenti. Con loro possiamo fare bene”, ha aggiunto.