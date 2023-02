Monza-Milan 0-1, Crudeli esulta per la vittoria dei rossoneri (VIDEO)

di Simone Caravano 53

Il Milan di Stefano Pioli centra la seconda vittoria in campionato, vincendo in trasferta contro il Monza. La rete decisiva è stata segnata da Junior Messias al 31′, regalando i tre punti ai rossoneri. Ottima vittoria dunque per il Milan, per la gioia del telecronista rossonero Tiziano Crudeli. Ecco il video della sua esultanza.