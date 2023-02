Monza-Milan 0-1, Pioli: “Abbiamo fatto una buona partita fino a che avevamo energie”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato dopo la vittoria arrivata per 0-1 in casa del Monza. Ecco le sue parole a Dazn: “Quando c’è da difendere dobbiamo farlo tutti insieme e lo stiamo facendo con intensità. Poi credo che possiamo far meglio. Il Monza ha giocato bene e abbiamo avuto una settimana difficile. Questa è una situazione che dobbiamo portare avanti con forza, decisione e lavoro, per continuare a fare risultati. Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo secondo me, dovevamo superare meglio la loro pressione con i nostri attaccanti in profondità. Però ci siamo aiutati tutti insieme e dobbiamo continuare”.

E ancora: “Prossimo step? Una costruzione più precisa, palleggiare bene per poi avere possibilità di essere pericolosi. Nel primo tempo avevamo una costruzione più semplice, nel secondo no e dovevamo muoverci molto meglio davanti. Abbiamo cambiato qualcosa e dobbiamo ancora svilupparlo meglio. Ma ci serve la personalità per fare gioco, anche perché adesso recuperiamo, ma in vista abbiamo tante sfide difficili. Abbiamo vinto 3 partite così ed è stato stancante. Ci riposiamo e torniamo più forti. Avevo scelto due attaccanti veloci per superare la loro pressione. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no, possiamo fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita fino a che avevamo energie. Lavoriamo con fiducia e convizione”.

In conclusione: “Cosa manca a De Katelaere? Credo che gli manchi il gol, è giovane, sperava di riuscire a fare di più. Un gol per lui significherebbe tanto, arriverà. Basta crederà a credere in se stessi. Sono arrivate 3 vittorie importanti, anche se quella di Champions non ci permette di essere sereni. Se continuiamo a non prendere gol, è una base importante”.