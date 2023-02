Highlights e gol Sampdoria-Bologna 1-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 92

Il video con gli highlights e i gol di Sampdoria-Bologna 1-2, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Ferraris vantaggio felsineo nel primo tempo con la botta dell’ex Soriano, rete convalidata dopo revisione Var, nella ripresa due rigori in due minuti per i blucerchiati, uno segnato da Sabiri, che però sbaglia il secondo. Errore che pesa perché Orsolini nel finale gela tutto lo stadio e fa vincere i doriani. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE