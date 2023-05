Lazio-Cremonese, Ballardini: “Bisogna trovare le motivazioni”

Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Cremonese all’Olimpico contro la Lazio. I grigiorossi dovranno cercare di evitare una prestazione pessima come quella della scorsa settimana contro il Bologna: “Sarà importante presentarsi con il dovere di fare una bella partita, mettendo in mostra dignità. Loro saranno poi molto motivati perché avranno lo stadio pieno e vorranno salutare i loro tifosi con una bella partita. Per questo bisognerà averne altrettante di motivazioni”. Sul suo futuro: “Con la società ci siamo visti e ci rivedremo per fare chiarezza sui programmi futuri. Qui ci sono basi solide e l’ambizione di voler crescere in un modo sano. Sono aspetti che per ogni allenatore sono necessari per iniziare un percorso”.