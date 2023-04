Monza-Lazio, Sarri: “Mi vedo biancoceleste a vita, vorrei finire qui”

Maurizio Sarri ha dichiarato la sua fede per la Lazio dopo la vittoria dei suoi ragazzi in trasferta contro il Monza: “Ho un contratto di due anni, alla Lazio sto bene. Mi sento partecipe, mi sento dentro al progetto, mi fanno sentire importante. Se non succede qualcosa di clamoroso, mi vedo in un progetto a lunga scadenza. Voglio smettere alla Lazio. È una realtà strana: se vi entri, la lazialità ti invade”.