Highlights e gol Newcastle-Manchester United 2-0: Premier League 2022/2023

di Giorgio Billone 19

Il video con gli highlights e i gol di Newcastle-Manchester United 2-0, match valido per la ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023. Ancora una sconfitta per i Red Devils, che vengono battuti dai bianconeri Magpies grazie alle reti messe e segno da Willock e Wilson nel secondo tempo, arriva così l’aggancio al terzo posto e gli ospiti ora rischiano di non entrare tra le prime quattro. Di seguito ecco le immagini salienti.