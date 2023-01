Slalom maschile Adelboden 2023, risultati e classifica prima manche: Braathen leader, Sala nei 10

I risultati e classifica della prima manche dello slalom maschile di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Lucas Braathen è autore di una prova pulita, senza alcuna sbavatura, ed è in testa sulle nevi svizzere in questo slalom domenicale. Il pubblico di casa può però sognare in vista della seconda manche delle 13:30, dato che subito dietro il norvegese ci sarà Loic Meillard. Terza posizione per Linus Strasser. Bravissimo anche Tommaso Sala, che si piazza tra i primi 10, accusando un distacco non troppo alto: +1.34. Diverse uscite di scena eccellenti, a partire da Clement Noel per arrivare a Kristoffer Jakobsen. Arrivato al traguardo per onor di firma, invece, Henrik Kristoffersen, che con il pettorale numero uno ha sbagliato dopo poche porte. Lo sciatore scandinavo ha ripreso la gara, ma senza riuscire a qualificarsi per la seconda manche.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE (* in aggiornamento)

1 BRAATHEN Lucas NOR 54.35

2 MEILLARD Loic SUI 54.87 +0.52

3 STRASSER Linus GER 54.95 +0.60

4 FELLER Manuel AUT 55.17 +0.82

5 MCGRATH Atle Lie NOR 55.29 +0.94

6 HAUGAN Timon NOR 55.51 +1.16

6 SCHWARZ Marco AUT 55.51 +1.16

8 SALA Tommaso ITA 55.69 +1.34

9 YULE Daniel SUI 55.81 +1.46

10 ZENHAEUSERN Ramon SUI 55.98 +1.63

VINATZER Alex ITA 56.45 +2.10

GROSS Stefano ITA 57.33 +2.98

RAZZOLI Giuliano ITA 57.76 +3.41

MAURBERGER Simon ITA 58.26 +3.91