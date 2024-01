Monza-Inter: Palladino perde Di Gregorio, in campo gli ex D’Ambrosio e Gagliardini

Il Monza si prepara alla super sfida di sabato sera contro la capolista Inter e allo U-Power Stadium Raffaele Palladino è certo di dover fare a meno del portierone Michele Di Gregorio, out per un mese a causa di un infortunio. Al suo posto ci sarà il giovanissimo Alessandro Sorrentino tra i pali, mentre nell’undici titolare dei brianzoli troviamo due recenti ex nerazzurri, andati via proprio a fine stagione scorsa: si tratta di Danilo D’Ambrosio in difesa e Roberto Gagliardini a centrocampo, mentre in panchina, oltre a Valentin Carboni di proprietà proprio degli avversari, ecco Daniel Maldini, ex Milan e dunque con aria di derby cittadino oltre che regionale. Sarà inoltre assente anche José Machin, convocato in Coppa d’Africa.