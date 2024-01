Caso Dani Alves, la mamma rischia la denuncia: ha rivelato l’identità della donna che ha accusato il figlio

Possibile denuncia per la mamma di Dani Alves da parte della Procura di Barcellona. La donna, secondo i media brasiliani, avrebbe infatti rivelato l’idendità della donna che ha accusato il calciatore di violenza sessuale. Per questo motivo si è attivata la Procura, che sta studiando le immagini diffuse dalla madre di Alves, la quale lo avrebbe fatto per accusare la donna di aver detto il falso. Attraverso i social la donna ha prima ribadito la tesi secondo cui suo figlio “è il bersaglio di una falsa denuncia” e poi ha pubblicato dei video “che mostrano la denunciante, identificandola, divertendosi, nel giorno del suo ultimo compleanno, con un gruppo di amici, valutando che il comportamento della giovane donna è strano per chi si dice traumatizzato”.