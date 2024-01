Dakar 2024, Sainz leader virtuale della classifica generale tra le auto. Ritiro per Al-Rajhi

La Dakar 2024 si gode la Superstage di 48 ore (sesta tappa) con 549 km di dune, con partenza e arrivo a Shubaytah per le auto. Dopo il ritiro dell’ex leader nella classifica generale delle auto Yazeed Al-Rajhi (Toyota), ci sono stati problemi anche per il veterano Stephane Peterhansel, costretto a fermarsi per una foratura e un guasto idraulico alla sua Audi, al km 225. “Abbiamo forato e avuto un problema idraulico. Dato che non abbiamo un cric manuale, non sappiamo come cambiare la ruota. Con l’impianto idraulico danneggiato non ho più il servosterzo e non so come ne usciremo”, le sue parole. C’è quindi un nuovo leader virtuale ed è Carlos Sainz (5:22:00) che, al punto di ritrovo, precede di 4’31” il suo compagno di squadra Mattias Ekström e di 5’19” Sébastien Loeb. Quarto posto al momento per il brasiliano Lucas Moraes (5:41:15), seguito da Nasser Al-Attiyah (5:46:09). Alle spalle dello spagnolo nella classifica generale ci sono Ekström ed Al-Attiyah.