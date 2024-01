Monza-Inter, nuova espulsione per Palladino: è la seconda in poche settimane

Nuova squalifica in arrivo per Raffaele Palladino, espulso nel corso del secondo tempo della sfida tra il suo Monza e l’Inter. All’U-Power Stadium il tecnico della squadra di casa è stato allontanato dal direttore di gara Rapuano dopo qualche protesta di troppo al suo indirizzo. Si tratta della seconda squalifica in poche settimane per l’allenatore campano, che era stato costretto già a saltare la scorsa settimana la partita contro il Frosinone.