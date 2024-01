MOVIOLA – Monza-Inter, rigore per i brianzoli: ancora Darmian ingenuo in area

Episodio da moviola in Monza-Inter: c’è il rigore assegnato dall’arbitro Rapuano per il fallo di Darmian su Dany Mota. Il tocco, lieve e fortuito, c’è ed è chiaramente visibile, seppur non particolarmente evidente: si tratta di un penalty visto subito in campo e assegnato. Il Var non può intervenire in queste circostanze, visto che l’entità è sotto il controllo dell’arbitro, e Pessina batte Sommer dal dischetto. Si tratta del secondo rigore procurato da Darmian per una suo fallo dopo quello contro il Verona.