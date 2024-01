Monza-Inter, Buchanan si allena in gruppo: sarà tra i convocati

Tajon Buchanan sarà tra i convocati dell’Inter per la sfida di sabato sera (ore 20:45) contro il Monza nella ventesima giornata di Serie A. L’esterno canadese è infatti tornato in Italia dopo aver risolto gli ultimi dettagli burocratici e si è allenato insieme ai compagni in questi giorni. L’ex Bruges spera di trovare spazio nell’ultimo impegno di campionato prima della Supercoppa italiana che vedrà l’Inter debuttare in semifinale contro la Lazio il 19 gennaio in Arabia Saudita. L’allenatore nerazzurro dovrebbe quindi avere a disposizione tutta la rosa e dovrebbe tornare alla formazione tipo, con il ritorno anche di Dimarco dal 1′ contro i brianzoli.