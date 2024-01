Inter, dalla Cina: Zhang Jindong riprende controllo di Suning, obiettivo riportare azienda in attivo

Come riferisce il portale cinese Yicaiglobal, Zhang Jindong, il fondatore di Suning, la holding proprietaria dell’Inter, sta riaffermando la sua influenza per tornare alla ribalta e riassumere la carica di presidente della società tra le più importanti in Cina nella vendita al dettaglio di elettrodomestici, azienda che ha dovuto fare i conti con una profonda crisi economica che ha portato anche alle dimissioni del padre di Steven, presidente dell’Inter, due anni e mezzo fa dalla carica di numero uno del colosso. Ora, però, il suo obiettivo è quello di riportare in attivo l’azienda nel 2024, forte del fatto che, a un lieve calo dei ricavi, nel 2023 si è assistiti a una forte riduzione della perdita netta della società con sede a Nanchino.

Come riporta la testata cinese, “Zhang pianifica un riassetto organizzativo, con l’obiettivo di ridurre al minimo la gerarchia gestionale e consentire a più dipendenti di affrontare il mercato e rispondervi rapidamente”.