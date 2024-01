Napoli, stop di qualche ora al ritiro: stasera calciatori di nuovo in hotel per cena

Prosegue, con qualche ora di sospensione, il ritiro del Napoli. Di Lorenzo e compagni infatti sono potuti tornare a casa nel pomeriggio, ma torneranno in albergo stasera per la cena. Da domani di nuovo al lavoro per preparare il match di sabato contro la Salernitana, in programma sabato alle 15. Il Napoli è in ritiro in un hotel di Pozzuoli da lunedì 8 gennaio, dopo la sconfitta subita contro il Torino. Buone notizie da Castelvolturno. Oggi Mathias Olivera è tornato ad allenarsi in campo, ma ancora in maniera personalizzata. Il terzino sembra pronto per tornare e farà parte della spedizione azzurra in Supercoppa. Recuperati Juan Jesus e Gianluca Gaetano.