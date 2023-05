Monza, Galliani: “Cerco di tenermi stretto Palladino. Inter o Fiorentina? Secondo lei per chi tifo?”

di Matteo Di Gangi 6

“Palladino? E’ un buon allenatore, io quasi quasi lo prenderei…(ride ndr). Se lo consiglierei alla Juve? Io mi occupo di Monza. Cerco di tenermi stretto Palladino”. A dirlo è l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, al termine dell’Assemblea della Lega di Serie A che si è tenuta al Salone d’Onore del Coni, a Roma. “Stasera per chi tiferà? Secondo lei per il Monza chi è più conveniente che vinca…Io sono amico di Marzullo, si faccia una domanda e si dia una risposta”, ha risposto Galliani in riferimento alla finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. In caso di successo nerazzurro infatti la settima del campionato di Serie A andrà in Conference League. Il Monza è al momento ottavo e con la possibile esclusione della Juventus, al momento settima, in caso di vittoria di Lautaro Martinez e compagni il Monza potrebbe sperare nell’Europa.