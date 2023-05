Calcagno: “Diminuire le partite per tutelare salute calciatori”

“Tutelare la salute dei calciatori da infortuni e altre problematiche? Purtroppo la coperta è corta. Una delle possibili soluzioni può essere diminuire le squadre all’interno dei campionati, ma per come si ragiona adesso in Europa, appena c’è uno spazio libero viene occupato. Questo problema è qualcosa che certamente non possiamo più risolvere all’interno del nostro sistema. Non è un caso che FifPro ne abbia parlato con Uefa e con Fifa”. Queste le parole di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione italiana calciatori, oggi al convegno ‘La salute del calciatore’ tenutosi all’Acqua Acetosa. “Il mio parere personale è che anche la sovraesposizione mediatica a cui è sottoposto il nostro campionato, a Champions League e in futuro il nuovo Mondiale per club, questo insieme di eventi tutti trasmessi a tutte le ore praticamente tutti i giorni, non siano la modalità migliore di valorizzare un prodotto che, con le evidenze scientifiche dimostrate, non può migliorare a livello di spettacolo”, conclude Calcagno.