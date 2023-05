Giappone-Colombia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiale Under 20 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giappone-Colombia, seconda giornata del Mondiale Under 20 di calcio. La gara, valevole per il Gruppo C della competizione argentina, metterà di fronte gli asiatici contro i sudamericani. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 24 maggio alle ore 23:00 e sarà visibile in maniera gratuita sul sito ufficiale Fifa.

