Tennis, Santopadre sull’infortunio di Berrettini: “Proverà a tornare a Roma, ma non sarà semplice”

Matteo Berrettini ha recentemente annunciato il proprio forfait in vista del Masters 1000 di Madrid a causa di un infortunio agli addominali e la speranza dei tifosi è quella di rivederlo in campo agli Internazionali d’Italia 2023. Sul possibile recupero del tennista romano, è intervenuto il suo allenatore Vincenzo Santopadre nel corso di un’intervista rilasciata a SuperTennis: “Ci proveremo, consapevoli che non sarà semplice. Speriamo di rientrare prima della stagione sull’erba, dunque di non ripetere l’esperienza dello scorso anno, quando lo stop complessivo fu addirittura di tre mesi. Parlando degli addominali, conosciamo bene ormai certe dinamiche, abbiamo una discreta esperienza e da un certo punto di vista siamo tranquilli: sappiamo cosa fare”.

“Matteo è tranquillo, tutto sommato, perché questo tipo di infortunio lo ha già vissuto e dunque non è qualcosa che spaventa. Ciò che spaventa in genere è ciò che non si conosce. Cerchiamo di restare positivi e capire quali sono i nostri punti di forza, anche dentro una situazione poco piacevole come questa”, ha concluso Santopadre.