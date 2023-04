Liegi-Bastogne-Liegi 2023, Evenepoel: “Due su due, è magnifico”

“Ho l’orgoglio di aver vinto con la maglia iridata, volevo una foto con questa addosso – ha aggiunto il belga -. Dopo la caduta di Pogacar ho cercato di avere notisie, per fortuna non è molto grave. E’ stato sfortunato, tutti si aspettavamo la nostra sfida. Oggi ho dato tutto”. E sul Giro d’Italia: “L’anno scorso ho avuto tempo per godermi questa vittoria, stavolta non sarà così”, ha concluso.