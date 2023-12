Monza-Fiorentina 0-1, Palladino: “Troppi errori tecnici, ma sono tranquillo”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta casalinga subita per mano della Fiorentina nella diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. I viola si sono imposti in trasferta per 1-0, condannando i brianzoli alla terza sconfitta negli ultimi quattro turni di campionato. “Abbiamo un’identità chiara, dobbiamo sempre cercare di mantenerla anche quando capitano errori in costruzione come quello di oggi. Nessuna colpa a Di Gregorio, oggi ha sbagliato lui ma tante volte ci ha salvato. Dispiace perchè c’era spazio per fare male ai nostri avversari, nel secondo tempo la Fiorentina è stata brava a non farci trovare continuità di gioco – spiega Palladino – Purtroppo è andata male stasera, ma sono convinto che dalla prossima torneremo a fare punti.”

“Doveva giocare Colombo ma non ha recuperato da un problema, anche tanti altri sono stati influenzati in settimana. Ho scelto di giocare con un giocatore in più in mezzo al campo, ma non è stato un problema per il mancato punto di riferimento in attacco – continua il tecnico dei brianzoli – Il problema sono stati i troppi errori tecnici, nel secondo tempo abbiamo provato a fare qualcosa di diverso ma la Fiorentina ha una struttura importante e sulle palle lunghe non ci ha concesso nulla. Sicuramente possiamo prendere spunto per il futuro, non è andata come volevamo ma siamo rimasti in partita fino all’ultimo.”

Sul rischio di un calo delle motivazioni dopo la prima grande stagione in Serie A: “Abbiamo perso contro Milan e Fiorentina, che obiettivamente non sono squadre alla nostra portata anche se proviamo a giocarcela con tutti. Nel calcio serve equilibrio, non dobbiamo fare drammi perchè abbiamo perso con le grandi squadre. Sono tranquillo e cerco di passare questa serenità alla squadra, sicuramente qualcosa ci manca in attacco dove possiamo e dobbiamo fare di più. E’ un campionato più difficile per noi quest’anno, gli avversari non ci affrontano più come neopromossa.”