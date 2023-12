Highlights e gol Empoli-Lazio 0-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 39

Il video con gli highlights e i gol di Empoli-Lazio 0-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani primo tempo agrodolce per i biancocelesti, in vantaggio con Guendouzi, ma poi con gli infortuni muscolari di Immobile e Luis Alberto. Nella ripresa Zaccagni, con un gol molto simile a quello del francese, la chiude per il raddoppio degli ospiti, alla quinta vittoria di fila su questo campo. Di seguito ecco le immagini salienti.

