Atalanta-Udinese, infortunio muscolare per Koopmeiners: entra Ederson

Tegola per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nel corso del primo tempo del match contro l’Udinese, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, Koopmeiners alza bandiera bianca. Il centrocampista olandese ha sentito tirare sul bicipite della coscia sinistra e quindi al 40′ ha deciso di chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Ederson. Nelle prossime ore verranno fatti tutti gli esami del caso e si stabilirà l’entità dell’infortunio, è a forte rischio il match di Napoli di sabato prossimo e potrebbe anche essere uno stop lungo per via di un possibile stiramento. Infortunio di Koopmeiners che si aggiunge a quelli di Scalvini, Palomino, Zapata e Zappacosta.