Boxe femminile, Mondiali 2023: Angela Carini out al debutto

di Sofia Cioli 3

Angela Carini è costretta a dire subito addio ai Mondiali 2023 di boxe femminile a New Delhi (India). L’azzurra si è arresa per split decision contro la francese Emilie Sonvico, che ha avuto la meglio sul 3-2 (tre 29-28; un 28-29; un 27-30) ai sedicesimi di finale della categoria fino a 66 kg, verdetto che lascia qualche dubbio dato che Carini si è ben destreggiata sul ring, con un ottimo pugilato e un ritmo alto per tutto l’incontro. Per l’Italia si tratta della terza eliminazione al primo turno dopo quelle di Alessia Mesiano e Roberta Bonatti.