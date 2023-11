Monza, Colombo: “Al di là dei gol, importante tornare alla vittoria”

Lorenzo Colombo, attaccante del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto in casa del Verona, in cui ha messo a segno una doppietta. “Al di là del gol oggi era importante tornare alla vittoria, abbiamo fatto bene tutti e siamo contenti di questo. Palladino mi sta dando tanto, lavoriamo bene in settimana, prepariamo bene le partite e ci parliamo spesso. Il campionato è ancora lungo, lavoriamo per partite come queste. Avevamo contro una squadra molto tosta, che ha messo in campo grandi qualità. Siamo stati bravi a imparare dalla scorsa partita, siamo migliorati”.