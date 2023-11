Verona ancora ko, i tifosi contestano. E Colombo stavolta dà un dispiacere a Baroni, ora a rischio

Il Verona va ancora ko e i tifosi contestano. La curva dell’Hellas chiama i giocatori a prendersi i fischi dopo la brutta sconfitta in casa contro il Monza che non ferma l’emorragia di punti, visto che sono appena 8 in 11 partite e tutti conquistati nelle prime sei giornate, con tanto di due vittorie di fila in avvio e i tre punti tutti assieme che mancano così da agosto. Ed ecco che anche la posizione di Baroni non è più così salda e la società riflette. Per il momento il tecnico rimane sulla panchina scaligera, ma serve una reazione fra una settimana contro il Genoa nello scontro salvezza, anche perché poi ci sarà la sosta e sarà il momento migliore per avviare riflessioni eventuali. E Colombo, stavolta, dà un dispiacere a Baroni: l’anno scorso, peraltro contro il Monza, segnò il gol salvezza del Lecce allenato allora dall’attuale mister degli scaligeri, oggi trafitto dalla doppietta del suo vecchio – ma giovane – attaccante.