Milan, per il Psg recuperano Pulisic, Theo Hernandez e Chukwueze: i tre si sono allenati in gruppo

Buone notizie dall’infermeria per il Milan, che recupererà ben tre giocatori in vista del match di Champions League contro il Psg. Si tratta di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze. I tre si sono infatti allenati in gruppo e saranno a disposizione del tecnico Stefano Pioli in occasione del delicato impegno europeo in programma a San Siro. Ancora in dubbio invece Simon Kjaer, che si è allenato a parte e potrebbe ricongiungersi con il gruppo solo nella giornata di lunedì 6 novembre,