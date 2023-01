Monza, i calciatori donano giocattoli e gadget biancorossi ai bambini del Centro Verga

Nella giornata odierna alcuni calciatori del Monza, come il capitano Matteo Pessina, Patrick Ciurria, Mattia Valori e Filippo Ranocchia si sono recati presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza. Lo scopo di questa visita è stato donari giocattoli e gadget biancorossi ai piccoli pazienti ricoverati presso la struttura. Il club lombardo, attraverso una nota sul proprio sito, ha raccontato le sensazioni provate dai calciatori presenti: “Un momento molto emozionante per i giocatori biancorossi, che hanno regalato tanti sorrisi ai bimbi, in cura per leucemia e linfoma, e al personale ospedaliero tra foto e autografi insieme. Un gesto semplice, ma dal grande valore, per sostenere concretamente i progetti di solidarietà portati avanti dalla società”.