Juventus, Legrottaglie duro: “Ha vinto nove scudetti e poi ha perso la reputazione…”

“Nove Scudetti vinti e poi perdi la reputazione… ne vale la pena? Sei stato bravo a vincere sul campo, ma il sistema che hai creato ti ha avvantaggiato in fase di mercato, ti ha aiutato a prendere giocatori”. Questo il duro intervento di Nicola Legrottaglie a Sportitalia sul caso delle plusvalenze della Juventus che sono valse quindici punti di penalizzazione in classifica: “Perché non c’è un arbitro interno al calcio italiano pronto ad intervenire? Qualcosa non quadra… Ho fatto una ricerca mia personale per dare un senso a quello che accade e ho letto cose che mi hanno fatto riflettere. In particolare mi sono imbattuto in questa frase: ‘Meglio una buona reputazione che grandi ricchezze, la bontà è meglio dell’oro e dell’argento’…”.