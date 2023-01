Wanda Nara e il flirt con Keita Balde, la moglie smentisce: “Lei e Icardi sono stupidi, amano tutto questo”

Nei giorni scorsi sono iniziate a girare voci su un presunto flirt tra Wanda Nara e Keita Balde. L’ex Lazio, oggi allo Spartak Mosca, è intervenuto insieme alla moglie Simona parlando su Twitter con il giornalista Juan Etchegoyen. La donna ha sottolineato come Icardi e Wanda Nara “vivono di queste notizie ma noi non vogliamo averci nulla a che fare” seguita dal marito, che ha dichiarato: “Oggi ha coinvolto noi, domani sarà qualcun altro. Abbiamo passato dei compleanni insieme da colleghi, abbiamo rapporti cordiali”.

“Sono davvero stupidi, sono dei bambini, non ci vogliamo prendere nemmeno un caffè – ha aggiunto Simona -. Mio marito è un calciatore e non fa gossip, non voglio che queste persone mettano il mio nome da nessuna parte”. La vicenda era esplosa per una conversazione social tra Icardi e il giornalista Jordi Martin, nella quale l’argentino ha raccontato che la moglie lo avrebbe tradito con Keita all’epoca in cui i due erano compagni di squadra all’Inter. “Ho soltanto avvisato una povera cornuta che suo marito non smette di scrivere a mia moglie” ha scritto Icardi spiegando di avere tutti i messaggi e le foto che si sono scambiati.