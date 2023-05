Divorzio Totti-Blasi: l’ex giallorosso ottiene lo sfratto del centro sportivo La Longarina

Altro giro, altro capitolo della vicenda legata al divorzio fra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Dopo la richiesta degli alimenti della showgirl, l’ex glorioso capitano della Roma ha ottenuto lo sfratto del centro sportivo La Longarina, che sarebbe stato gestito senza il consenso dello stesso Totti dalla famiglia della Blasi.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’effetto sarà immediato: la sorella di Ilary, Silvia, dovrà lasciare la struttura di cui è attualmente a capo e che lo sarà fino a giugno. Da giugno in poi, infatti, tutto tornerà ad essere gestito dalla famiglia di Francesco Totti che aveva acquistato l’area nel 2003 da un altro ex romanista come Angelo Orazi.