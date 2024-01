Milano-Torino, anche nel 2024 e 2025 si parte da Rho

La Milano-Torino partirà da Rho anche nel 2024 e 2025. La classica più antica del mondo – 105esima edizione, la prima nel 1876 – vedrà il via il prossimo 13 marzo dopo il successo nella passata edizione di Arvid de Kleijn, il quale fece registrare la media record della corsa con 48,194 km/h, battendo il record di Enrico Paolini del 1976. “Questo accordo con Rho – rimarca Vegni in conferenza stampa – è molto significativo perché stabilisce una sorta di continuità voluta da entrambe le parti. L’Amministrazione Comunale infatti ha apprezzato molto l’esperienza del 2023 nella quale il pubblico ha accolto la partenza della corsa con entusiasmo e grande partecipazione. Da parte nostra è ottimo poter creare una base anche in ottica futura e creare un legame ancora più solido”.

“La felicità che lo scorso marzo ci hanno trasmesso appassionati di ogni età – evidenzia Orlandi – ci ha spinto a continuare la collaborazione con RCS Sport. La classica di ciclismo Milano-Torino è un evento da non perdere e Rho ha saputo viverla come una vera grande festa dello sport, uno sport fatto di tenacia, sudore e coraggio. Auspico che saremo riuniti in centro ancora una volta per vivere un’altra occasione di festa con tifosi adulti e bambini”.