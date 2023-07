Il processo sui conti della Juventus va verso Milano. Così si è espresso il procuratore generale presso la Cassazione in merito alla questione di competenza territoriale sollevata su istanza delle difese dal tribunale di Torino. Una prima vittoria per il club bianconero, che sin dall’inizio ha spinto per lo spostamento verso il capoluogo lombardo. La discussione davanti alla Suprema Corte è in programma il prossimo 6 settembre.