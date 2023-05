Milano, turista borseggiata: furto sventato da Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Si stavano godendo un pomeriggio di sole a Milano, ma Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono stati protagonisti di un furto sventato. È successo nei pressi di corso Sempione, non lontano dagli studi Rai. Il nuotatore e la showgirl, marito e moglie, sono stati richiamati dalle urla di una passante, alle prese con una collutazione con una donna che la stava scippando. La vittima è una turista francese 51enne, che è subito stata soccorsa. Come riporta Repubblica, dopo le formalità con i poliziotti della volante Duomo, che hanno identificato i presenti e proceduto a indagare a piede libero per tentato furto la donna, la vittima ha ringraziato l’olimpionico e la soubrette.