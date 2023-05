Formazioni ufficiali Cagliari-Venezia, playoff Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cagliari e Venezia, sfida valida per il primo turno di playoff di Serie B 2022/2023. Dopo la vittoria di ieri del Sudtirol si attende di conoscere la quarta e ultima semifinalista di questi playoff del campionato cadetto. Il Cagliari dall’arrivo di Claudio Ranieri è riuscito a risollevarsi ed è rimasto fisso tra le prime in classifica, e lo stesso si può dire del Venezia, protagonista di un’incredibil rimonta dal momento in cui è subentrato Vanoli sulla panchina. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di sabato 27 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI CAGLIARI-VENEZIA

CAGLIARI: in attesa

VENEZIA: in attesa