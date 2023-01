FA Cup 2022/2023, il Liverpool soffre ma piega il Wolverhampton al replay

Il Liverpool ha sofferto ma alla fine ha conquistato l’accesso ai sedicesimi di finale della FA Cup 2022/2023, battendo al replay il Wolverhampton per 1-0. Dopo il pareggio per 2-2 della prima sfida ad Anfield, le due squadre si sono ritrovate a campi invertiti. Decisivo per gli uomini di Klopp il gran gol di Harvey Elliott al 13′ del primo tempo, con i padroni di casa che non sono riusciti a rimettere in piedi il match pur rimanendo in partita fino all’ultimo secondo. Una serata interamente dedicata ai replay quella odierna, con un totale di cinque match in campo.

WOLVES-LIVERPOOL 0-1, GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

A qualificarsi per i sedicesimi di finale anche il Luton, che vince 2-1 in casa del Wigan sovvertendo a sua volta il fattore campo. Decisivi i gol in rimonta di Woodrow e Adebayo all’ultimo istante, quando ormai i supplementari sembravano cosa fatta. Vittoria esterna anche per il Birmingham, capace di imporsi sempre per 2-1 sul Forest Green. In questo caso i gol che valgono il passaggio del turno sono stati firmati da Jutkiewicz e Long. Molto più netta invece la vittoria del West Bromwich, che travolge 4-0 il Chesterfield.