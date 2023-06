Milan, ufficiale: acquistato Loftus-Cheek dal Chelsea

Nuovo colpo per il centrocampo del Milan, che ha ufficializzato l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek. Il giocatore inglese si trasferisce in rossonero a titolo definitivo al termine di un’operazione complessiva con il Chelsea da 20 milioni, dei quali 16 di parte fissa e 4 di bonus legati agli obiettivi di squadra. Il centrocampista ha firmato un contratto quadriennale fino al 2027 e percepirà un ingaggio di circa 4 milioni all’anno. Loftus-Cheek, dunque, è pronto ad inserirsi nello scacchiere di Stefano Pioli e a non far rimpiangere Tonali.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: “AC Milan è felice di annunciare la firma di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il giocatore ha concordato un accordo con il Club fino al 30 giugno 2027. Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben è arrivato nel settore giovanile del Chelsea e ha fatto il suo debutto professionale per il club nel 2014. Ha giocato per i Blues per sette stagioni, con esperienze in prestito al Crystal Palace durante la stagione 2017/18 e al Fulham nella stagione 2020/21. Al Chelsea, ha giocato 155 partite e segnato 13 gol, vincendo 2 titoli di Premier League, 1 Coppa del Mondo per club, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega“.