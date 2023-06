Calciomercato Lecce: acquistato a titolo definitivo Pongracic

Il Lecce ha reso noto ufficialmente di “aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marin Pongracic, in arrivo dal Wolfsburg. Il difensore croato ha sottoscritto un accordo fino al termine della stagione sportiva 2025-2026, con una opzione per quella successiva”. Pongracic ritorna in giallorosso, dopo che al termine della scorsa stagione aveva fatto ritorno al Wolfsburg per poi essere acquistato di nuovo dal Lecce.